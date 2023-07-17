الحالة الحرجة.. ضربات روسية عنيفة علي أوكرانيا تضعها في ورطة

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إنه حتى في حالة تسليم أنظمة دفاع جوي جديدة لأوكرانيا، لن تتمكن القوات الأوكرانية من الحصول على ميزة بسبب المستوى العالي لتدريب القوات الجوية الروسية.

وأوضحت الصحيفة، أن "الدفاع الجوي الأوكراني تعرض لهجمات روسية متتالية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى استنفاد مخزون كييف الصاروخي المحدود بالفعل".

وأشارت إلى أن القوات الروسية قادرة على توجيه ضربات دقيقة للمنشآت العسكرية الأوكرانية.

وأضافت: “نتيجة لعمليات موسكو الناجحة، ظهرت الحالة الحرجة لأنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف من الحلفاء الغربيين”.

كما حذرت من أنه حتى لو تم تسليم أنظمة الدفاع الجوي التايوانية السابقة وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي الغربية إلى أوكرانيا في الوقت المناسب من قبل الناتو، فإن هذا لن يساعد في توقف الهجوم المضاد الأوكراني.

وأوضحت أن موسكو أثبتت بالفعل أنها مستعدة لزيادة الإنتاج العسكري لشن ضربات أقوى ضد المعدات الغربية.