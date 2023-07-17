عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري: التحالف الوطني أنفق 12 مليار جنيه لمساعدة 30 مليون مواطن

المستشار أحمد حبيب
المستشار أحمد حبيب

أشاد المستشار أحمد حبيب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي منذ نشأته والذي ساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعمه للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، موضحا أن التحالف استطاع تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية تشتمل على بيانات 37 مليون مصري هم الاكثر استحقاقا.

 40 ألف فرصة عمل

 

زأوضح حبيب, أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بدور كبير جدا فقد أظهرت البيانات أنه أنفق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، إضافة لتوفير ما يقارب 40 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات رؤوس الماشية ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين, إضافة لتقديم مساعدات غذائية إلى 25 مليون مواطن, وإطلاق قوافل ستر وعافية بالقرى الريفية, ومبادرة إزرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال الفلاح المصري لتشجيعه على زراعة المحاضيل الاستراتيجية, ودمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني .

وأشار حبيب, إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة, موضحا أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم في تعزيز العمل المحتمعي, مضيفا أن التحالف الوطني وحد منظومة الدعم التي تقدمها الجمعيات الأهلية ووسع قاعدة المستفيدين منه حتى لا يحدث تكرار ويحصل بعض الأفراد على الدعم مرتين, إضافة ألى أنه دعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية .

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الامين العام الاستراتيجي أهداف التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

تدهور مقلق .. حمى الضنك تفتك بدولة آسيوية

توقيع 10 اتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي التركي بـ جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ