البحوث: تدريب طلاب كليات الزراعة على أهمية زراعة النخيل

وجه وزير الزراعة السيد القصير استكمال برنامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة وذلك بزيارة للمزرعة البحثية التابعة للمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية بالداخلة حيث تم تعريف الطلاب بمدى أهمية وجود مثل هذه المزرعة بالمنطقة لما سيكون لها من دور كبير في تنمية وتطوير زراعة النخيل بالمحافظة بصفة خاصة ولجمهورية مصر العربية بصفة عامة

يأتي ذلك تحت رعاية ا.د . محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وا.د . عادل عبد العظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب وتحت اشراف السيد الاستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل وبالتعاون مع كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد .



حيث تم تدريب الطلاب على أهم أسس انشاء مزارع النخيل من حيث اختيار الصنف المناسب ومسافات الزراعة المناسبة لكل صنف بالإضافة لطريقة تجهيز وزراعة الفسائل وكيفية الاهتمام بها ورعايتها .



وتضمن التدريب أيضا تعريف الطلاب بالاصناف الموجودة بالمزرعة واهميتها وكذلك المجمع الوراثي لحفظ الأصول الوراثية للنخيل بالمزرعة