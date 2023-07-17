بسبب تغير المناخ.. لن تصدق كيف تبدو الأهرامات والمعالم السياحية الأشهر حول العالم عام 2050

كثيرة هي الأمور السلبية التي يشعر بها جميع سكان العالم الآن بسبب تغير المناخ، وذلك مثل الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة؛ وحرائق الغابات؛ وغيرها.

لكن، إلى أي مدى سيغير التغير المناخي شكل المعالم السياحية الأشهر حول العالم إذا استمرت وتيرته في التصاعد؟ وكيف سيصبح شكل هذه المعالم في عام 2050؟.

هذا ما أوضحته أخصائية البيئة "ماريش كوينكا" عبر موقع "الديلي ميل" البريطاني من خلال صور فنية أعدتها بالشراكة مع موقع "DiscoverCars.com" لتتوقع شكل أهرامات الجيزة في مصر وساعة بيج بن في لندن وغيرهما من المعالم السياحية الأشهر حول العالم خلال ربع القرن القادم.

أهرامات الجيزة محاطة بالفيضانات

رغم صمود أهرامات الجيزة منذ بنائها ما بين 2550 و 2490 عاما قبل الميلاد تقريبًا وقدرتها على الاحتفاظ بهيكلها وشكلها المميزين وهو ما جعلها واحدة من المعالم السياحية الأشهر حول العالم، إلا أن أخصائية البيئة "ماريش كوينكا" تتوقع حدوث تقلبات في مشهدها الحالي عام 2050 حيث ستعاني أهرامات مصر العظيمة من التعرية وسيحاط بها العديد من برك مياه الفيضانات.

اهرامات الجيزة

وتنبأت بأن ذلك سيحدث بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيتسبب في تآكل الحجر الجيري في المنطقة وإتلاف هياكل جميع أنحاء القاهرة الكبرى وليس الأهرامات فقط.

اهرامات الجيزة

ساعة بيج بن بلندن مغمورة بالمياه

في صورة معبرة، أوضحت "ماريش كوينكا" وخبراء موقع "DiscoverCars.com" أن ساعة بيج بن في لندن التي تعد من المعالم السياحية الأشهر حول العالم وأيضًا جسر ويستمنستر وبرج إليزابيث وغالبية أرصفة لندن وأي ضواحي بالقرب من نهر التايمز ستكون مغمورة بالكامل بالمياه بحلول 2050.

الشكل المستقبلي لساعة بيج بن

وأشارت إلى أن ذلك سيكون بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لنهر التايمز الذي سيتسبب في تفجير ضفافه تأثرًا بالتغير المناخي.

سنترال بارك في نيويورك سيتعرض للزحف المائي

تعتبر منطقة سنترال بارك واحدة من المعالم السياحية الأشهر حوال العالم التي تتميز باتساع المساحات الخضراء بها التي تم تصميمها على مساحة 840 فدانا. لكن بكل أسف، ستتعرض هي الأخرى لتأثيرات تغير المناخ السلبية وفقًا لتوقعات الخبراء التي تقول إن مساحات شاسعة منها ستكون تحت الماء تمامًا مثل معظم مناطق مانهاتن.

الشكل المستقبلي لسنترال بارك بسبب التغير المناخي

كما أظهرت صور "كوينكا" وخبراء "DiscoverCars.com" أن نافورة بيثيسدا التي يبلغ طولها 8 أقدام ستتعرض في عام 2050 لكسر حواجزها. فبحلول عام 2050، يمكن أن تغمر المياه جزء كبير من مدينة نيويورك بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.

ممر ستيلفيو في إيطاليا سيتعرض للتلف

هو واحد من المعالم السياحية الأشهر حوال العالم التي من المتوقع أن تتأثر بالتغير المناخي بحلول عام 2050.

فبرغم أنه من أكثر وجهات الرحلات البرية شهرة في أوروبا في الوقت الحالي حيث إنه ممر جبلي مائل ومتعرج بين جنوب تيرول وبورميو في شمال إيطاليا يسمح للسائحين بالسفر بالسيارة عبر جبل اورتلر الخلاب ومشاهدة طبيعته الخلابة.

الشكل المستقبلي لممر ستيلفيو بارك بسبب التغير المناخي

إلا أن الخبراء يتوقعون أيضًا تعرضه للتلف بحلول عام 2050 نظرًا لارتفاع هطول الأمطار التي ستتسبب في إحداث انهيارات أرضية ستؤثر سلبًا على هيكله.

جزيرة هاواي ستتعرض لفرار السكان والسياح

تشتهر جزيرة هاواي الجميلة بأنها موطن للشواطئ المثالية والتلال الخضراء والحياة البرية المزدهرة وحتى البراكين النشطة.

وهي واحدة من بين المعالم السياحية الأشهر حوال العالم التي من المتوقع إلحاق الضرر بها عام 2050 بسبب تغير المناخ.

الشكل المستقبلي لجزيرة هاواي بسبب التغير المناخي

توقعت "كوينكا" انهيار العديد من الطرق الساحلية المحيطة بجزيرة هاواي في المحيط. بالإضافة إلى تحول الكثير من أشجار النخيل بها إلى هياكل عظمية بسبب الانفجارات البركانية وحرائق الغابات.

كما عبرت خبيرة البيئة عن قلقها بشأن رؤية المزيد من النشاط البركاني في هاواي بحلول عام 2050 التي من الممكن أن تسبب أضرارا جسيمة بالطرق ما سيجبر سكانها وزائريها على الفرار منها.

وادي الموت في كاليفورنيا مفعم بالدخان

يعتبر وادي الموت في كاليفورنيا من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض خلال فصل الصيف.

الشكل المستقبلي لوادي الموت بسبب التغير المناخي

وتوقع الخبراء أنه بحلول 2050 سيتحول هذا الوادي إلى رماد ودخان متصاعد في الهواء بسبب الجفاف وحرائق الغابات التي سيتعرض لها بقسوة نتيجة موجات الحرارة الشديدة.

مدينة كولكاتا بالهند تحت الماء

كانت مدينة كولكاتا سابقًا عاصمة الهند تحت الحكم الاستعماري، وهي موطن لحوالي 15 مليون شخص.

كما أنها تتصل بسلسلة كبيرة من الطرق. وهي تشتهر بهندستها المعمارية الإمبراطورية التي جعلتها واحدة من المعالم السياحية الأشهر حوال العالم.

لكن بسبب موقعها على ضفاف النهر والساحل وارتفاع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ ، فقد توقع الخبراء أن هذه المدينة الجميلة سيغمر معظمها تحت الماء بحلول عام 2050.