إجراء عاجل من الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الغاز

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مسودة وثيقة اطلعت عليها، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية شراء الغاز المشترك على أساس مستمر.

وقالت “بلومبرج”، "يريد الاتحاد الأوروبي جعل عمليات شراء مشتركة للغاز عنصر دائم في استراتيجية الطاقة للكتلة".

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه المبادرة هي إجراء لمكافحة الأزمة.

ووفقا للوثيقة، تقترح المفوضية الأوروبية تمديد الآلية المقترحة لشراء الهيدروجين والغازات الخالية من الكربون، مثل الميثان الحيوي.

وأوضحت “بلومبرج”، أن مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في مبادرة المشتريات المشتركة ستكون طوعية، إلا في حالة حدوث أزمة طاقة أخرى.

ولفتت الانتباه إلى أن الآلية المقترحة ستستمر في استبعاد مشتريات الغاز الروسي.