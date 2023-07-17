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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"علاء الدين" تكرم كتابا وفنانين خلال احتفالها بمرور 30 عاما على إصدارها

صدى البلد

كرم الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين مجموعة من كتاب أدب الطفل والفنانين وذلك خلال الاحتفالية الكبرى المقامة في قاعة نجيب محفوظ بجريدة الأهرام، وذلك بمناسبة مرور ٣٠ سنة على تأسيس مجلة علاء الدين.


وجاء في مقدمة المكرمين أحمد زحام كاتب أدب الطفل تكريما له على مسيرته حيث كان من أوائل كتاب مجلة علاء الدين وتربي علي كتاباته الإيجابية أجيال عديدة .


كما كرم الكاتب محمد ناصف مدير المركز القومي لثقافة الطفل وتسلمت التكريم نيابة عنه الأستاذ ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية.


أيضا كرمت الفنانة نسرين أمين التى كانت تتابع مجلة علاء الدين خلال طفولتها كما أنها قدمت أعمال موجه للأطفال.

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