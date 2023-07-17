طلعت عبد القوي يكشف أهم جهود وخدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر فيها أكثر من 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن التحالف الوطني مسئول عن تلك الجمعيات.

وقال طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكد أن عام 2022، هو عام منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم خلال هذا العام وضع ميثاق ينظم جهود الجمعيات الأهلية.

أكثر من 40 ألف فرصة عمل

وتابع رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني كان له دور مهم في عدة أنشطة وتقديم الكثير من الخدمات.

وأكد أن 25 مليون مواطن استفادوا من خدمات الغذاء، إضافة إلى 5 مليون مواطن إستفادوا من الخدمات الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل.