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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقتة الخاصة.. أفشة يحيي ذكري اللقب العاشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

استعاد  محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ذكريات حصد الفريق للقب العاشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و نشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا : زي النهارده ذكري اللقب العاشر من بطولتنا المفضلة لدوري أبطال أفريقيا.

كان النادي الأهلي قد  توج بالبطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو 2021 على حساب كايزر تشيفز، وفاز الأهلى على النادي الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما الخميس الماضي ، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما توقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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