غير كافية.. أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني على أزمة الجزر الإماراتية

عقد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، خلال زيارة الأخير إلى العاصمة الإيراني طهران.

وخلال المؤتمر، قال وزير الخارجية الإيراني، إنه تمت مناقشة مقترح إيران لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن.

وأضاف عبداللهيان، أن الأشقاء العمانيين يبذلون دائماً جهوداً لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار إلى أن طهران لا تجامل أحداً حول سيادة ووحدة أراضي واستقلال إيران، لافتا إلى أنه تم استدعاء السفير الروسي لدي طهران بعد البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص الجزر الثلاث.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التوضيحات التي قدّمها السفير الروسي حول البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص الجزر "غير كافية".

واستدعت إيران السفير الروسي لديها احتجاجا على البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء الخارجية عن دعمهم لمبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.