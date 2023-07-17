برلماني: الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء منذ إطلاق استراتيجية تغير المناخ 2050

ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية، وذلك ضمن توجهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



ونوه هلال في تصريحات لـ صدى البلد بأن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع اهتمام العالم أجمع بملف الهيدروجين الأخضر ودوره في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث أعلنت عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وأستراليا والدول الناشئة مثل الهند والبرازيل عن مبادرات الهيدروجين الأخضر لأنه يعد مصدرا مهما للطاقة النظيفة.

وقال إن الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي تم إطلاقها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة مسبقا لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ومن المقرر أن تشمل الاستراتيجية عددا من المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر كجزء من مبادرة وطنية، الأمر الذي يستدعى أن تحمل الحكومة خطة متكاملة وواضحة في هذا المجال الطموح.

وبين هلال أهمية الهيدروجين الأخضر ودوره كوسيلة مهمة لتعزيز مساهمة الطاقة الخضراء في مزيج الطاقة في مصر، لأن الهيدروجين الأخضر يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة.