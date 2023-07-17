الخروجة بـ15 ألف جنيه.. منة جلال تفجر مفاجأة بشأن أسعار الساحل الشمالي

قالت الفنانة منة جلال، إن الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها بشكل كبير، وهذا أمر يجب الوقوف عنده، لافتة إلى أن الأسعار وصلت لأرقام غير طبيعية، "لما طبق الترمس يوصل 300 جنيه، والفريسكا السنة اللي فاتت 150 جنيه والسنة دي أعلى بكتير، إحنا رايحين لحتة مش لطيفة".

منة جلال: الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها

وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، أنه يجب على الناس أن يبحثوا عن أماكن أرخص من الساحل الشمالي ليتم قصدها كمصايف للمواطنين، لافتة إلى أن السفر للخارج سيكون أرخص بكثير من الأسعار الموجودة في الساحل، إذ أن اليوم في الساحل الشمالي بتناول الطعام مع الخروج في أحد الأماكن قد يصل لـ 15 ألف جنيه للعائلة الواحدة، والفرد الواحد قد يدخل في 3 آلاف جنيه.

وتابعت: "أقل فسحة توصل لـ 15 ألف جنيه للعائلة، فما بالك غداء وعشاء، ده غير السكن بقى في الساحل والأسعار الضخمة اللي بتتحط".

ورفضت أقاويل البعض حول أن الفنانين لا يشعرون بغلاء الأسعار في الساحل الشمالي، موضحة أن الفنان مثله مثل أي مواطن طبيعي ويعاني بشكل طبيعي من غلاء الأسعار في الساحل الشمالي، "أنا مش عارفة بكرة لما ابني هيقولي عاوز أروح الساحل الشمالي هوديه ولا لأ في ظل غلاء الأسعار سنة ورا التانية".

وأشارت إلى أن السفر للخارج مع التسوق وغيره أرخص من التواجد في الساحل الشمالي، موضحة أن فكرة مقاطعة الساحل الشمالي ستفشل إذا فكر البعض فيها، "كان ماله العجمي، مصيف العجمي ده من أحلى الأماكن في مصر".