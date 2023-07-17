عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخروجة بـ15 ألف جنيه.. منة جلال تفجر مفاجأة بشأن أسعار الساحل الشمالي

الفنانة منة جلال
الفنانة منة جلال

قالت الفنانة منة جلال، إن الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها بشكل كبير، وهذا أمر يجب الوقوف عنده، لافتة إلى أن الأسعار وصلت لأرقام غير طبيعية، "لما طبق الترمس يوصل 300 جنيه، والفريسكا السنة اللي فاتت 150 جنيه والسنة دي أعلى بكتير، إحنا رايحين لحتة مش لطيفة". 

منة جلال: الأسعار في الساحل الشمالي مبالغ فيها 

وأضافت "جلال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ten"، أنه يجب على الناس أن يبحثوا عن أماكن أرخص من الساحل الشمالي ليتم قصدها كمصايف للمواطنين، لافتة إلى أن السفر للخارج سيكون أرخص بكثير من الأسعار الموجودة في الساحل، إذ أن اليوم في الساحل الشمالي بتناول الطعام مع الخروج في أحد الأماكن قد يصل لـ 15 ألف جنيه للعائلة الواحدة، والفرد الواحد قد يدخل في 3 آلاف جنيه. 

وتابعت: "أقل فسحة توصل لـ 15 ألف جنيه للعائلة، فما بالك غداء وعشاء، ده غير السكن بقى في الساحل والأسعار الضخمة اللي بتتحط". 

ورفضت أقاويل البعض حول أن الفنانين لا يشعرون بغلاء الأسعار في الساحل الشمالي، موضحة أن الفنان مثله مثل أي مواطن طبيعي ويعاني بشكل طبيعي من غلاء الأسعار في الساحل الشمالي، "أنا مش عارفة بكرة لما ابني هيقولي عاوز أروح الساحل الشمالي هوديه ولا لأ في ظل غلاء الأسعار سنة ورا التانية". 

وأشارت إلى أن السفر للخارج مع التسوق وغيره أرخص من التواجد في الساحل الشمالي، موضحة أن فكرة مقاطعة الساحل الشمالي ستفشل إذا فكر البعض فيها، "كان ماله العجمي، مصيف العجمي ده من أحلى الأماكن في مصر". 

الساحل الشمالي منة جلال الأسعار في الساحل TEN السفر للخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكسر الجليد مع نتنياهو ويدعوه لزيارة واشنطن

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

خبير اقتصادي: الجهاز المصرفي في مصر تجاوز الأزمات ببراعة

غير متوقع.. الكشف عن أكبر تهديد لوجود البشرية

مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 .. هل تعلنها التعليم الأسبوع القادم؟|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

سعر عقد ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

فيديو

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ