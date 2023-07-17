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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء الآلاف .. إعصار تاليم يضرب الصين

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المركز الصيني للأرصاد الجوية، أن إعصار تاليم وصل إلى اليابسة في المنطقة الساحلية بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين مساء الاثنين

وحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الحكومية، فإنه تم إجلاء ما يقرب من 230 ألف شخص في قوانجدونج إلى بر الأمان حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

كما أمرت السلطات المحلية بإغلاق 68 وجهة سياحية ساحلية، واستدعت 2702 سفينة صيد وأمرت بإجلاء 8262 عاملا في تربية الأسماك إلى الشاطئ  وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الصيني للأرصاد الجوية، إن قوة العاصفة الاستوائية تاليم، اشتدت وتحولت إلى أعصار في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن المقرر أن تكون الأولى التي تصل إلى اليابسة في الصين هذا العام.

وبناء عليه ألغت السلطات الصينية رحلات جوية، وحثت السكان على ملازمة منازلهم.

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وأصدرت الهيئة تحذيرا، قائلة إنها تتوقع أن تشتد قوة الإعصار ليصبح إعصارًا شديدًا على طول الساحل الجنوبي للبلاد من قوانجدونج إلى هاينان.

قوانجدونج الصين إعصار تاليم

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