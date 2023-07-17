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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب تصريحات أوسوريو.. حارس الزمالك يقرر الرحيل

صدى البلد

قرر  محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  الرحيل عن صفوف  الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و يفضل محمد عواد  الرحيل للاحتراف بأحد الأندية الخليجية، خاصة في ظل تلقيه عروضا سعودية في الفترة الماضية.

يأتي قرار عواد بالرحيل عن الزمالك بعد تصريحات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني عنه في المؤتمر الصحفي بالأمس.

ويرفض الحارس الانضمام لأي فريق مصري ويفضل الاحتراف بأحد الأندية الخليجية في الفترة المقبلة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح  اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة  في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.

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