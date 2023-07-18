برلماني: العقارات الآيلة للسقوط ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين

قال محمود عصام عضو مجلس النواب، إن هناك تراخيا من الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة الامر الذى يهدد حياة المواطنين ويجعلهم عرضه للخطر، لافتا الى أنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن هذا الامر خلال الآونة الأخيرة.

ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين

وأضاف “عصام” لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت انهيار عقارات فى عدد كبير من المحافظات الامر الذي يعتبر ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين ومن ابرز هذه المحافظات هي الإسكندرية ومدينة رشيد وغيرها لافتا الى أن هذه الوقائع ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى تشهد كم كبير من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي فى مختلف المراكز والقطاعات، مما يؤدي الى سقوط عدد كبير من العمارات وبها السكان الامر الذى يحتاج لوقفه من جانب الحكومة على كافة المستويات.

وأكد أن الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.