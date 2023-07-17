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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظرته 108 دول.. تحذيرات مرعبة من وصول أبشع سلاح تم ابتكاره لأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت ناشطة السلام العالمية، الدكتورة هيلين كالديكوت، إن الآلاف من المدنيين الأوكرانيين، وخاصة الأطفال، سيموتون من الذخائر العنقودية غير المنفجرة التي قدمتها الولايات المتحدة لنظام كييف في العقود المقبلة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت كالديكوت، مؤسسة منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية الحائزة على جائزة نوبل للسلام: “ما بين 5٪ إلى 30٪ من هذه القنابل الصغيرة لا تنفجر في البداية.. سيموت الكثيرون دون علم لسنوات قادمة من وسائل القتل الشريرة هذه”.

وترسل إدارة بايدن ذخائر عنقودية، حظرتها 108 دول، إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية، مع معارضة عدد من المشرعين الأمريكيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأضافت: “القنابل العنقودية هي، بصرف النظر عن أسلحة اليورانيوم المنضب التي تسبب السرطان والعيوب الجينية والتشوهات الخلقية لبقية الوقت في السكان المعرضين، أبشع الأسلحة التي تم ابتكارها على الإطلاق، بصرف النظر عن الأسلحة النووية التي تحرق ملايين الأشخاص والتي يمكن أن تنهي الحياة على الأرض”.

وأوضحت كالديكوت أن الأسلحة مصممة صراحة لإحداث خسائر عشوائية في الأرواح البشرية وإصابات بشعة على مساحة واسعة ، بغض النظر عمن أو ما يتم استهدافه.

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وقالت: “تتكون كل قنبلة من 202 قنبلة صغيرة معبأة بشظايا حادة متفرقة بسرعة فائقة على مساحة 22 ملعب كرة قدم تمزق أجساد البشر. هذه الأسلحة محظورة بموجب بروتوكول جنيف”.

وأضافت أن القنيبلات ملونة باللون الأصفر وعلى شكل علبة مشروب غازي وبالتالي فهي جذابة للأطفال.

وتابعت “كانت الطرود الغذائية التي تحتوي على زبدة الفول السوداني وفطائر البوب والأرز والبطاطس التي أسقطتها الولايات المتحدة في جميع أنحاء أفغانستان صفراء أيضا وبنفس حجم وشكل الذخائر”.

كالديكوت كييف الولايات المتحدة الذخائر العنقودية

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