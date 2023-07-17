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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. نداء عاجل من التعليم لـ أولياء أمور الطلبة

السعودية
السعودية

دعت إدارة تعليم مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أولياء أمور الطلبة المستجدين لمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، لإجراء فحص اللياقة الطبية.

وأوضحت إدارة تعليم مكة المكرمة، أن ذلك عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، عيادة طب الأسرة، وأنه الفحص يتم توثيقه إلكترونيًّا.

بدورها، دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، الطلاب والطالبات، للتسجيل في الملتقى العلمي الصيفي تحت شعار "الصيف يجمعنا"، والذي تنفذه إدارتا النشاط الطلابي بنين وبنات في مركز عسير العلمي بأبها.

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وأوضح مدير عام التعليم بالإنابة عبدالله عزيز، أن الملتقى العلمي الصيفي هو تجمع تربوي علمي للطلاب والطالبات؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة التعليم

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