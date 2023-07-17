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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان إسرائيلي بشأن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن أجريا محادثات هاتفية تم وصفها بأنها طويلة وودية.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وقال البيان الإسرائيلي، إن نتنياهو أبلغ بايدن عزمه الحصول على إجماع شعبي على مشروع قانون الإصلاحات القضائية، وسيحاول بناء توافق واسع في الرأي بشأن قانون التعديلات القضائية.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو ركزت على الوضع في الضفة الغربية والتهديدات الإيرانية.

وأشار البيان الإسرائيلي، إلى أن محادثات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ركزت أيضا على الحد من تهديدات إيران ووكلائها.

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وفي وقت سابق، دعا البيت الأبيض في بيان نادر الأسبوع الماضي، الحكومة الإسرائيلية إلى حماية واحترام الحق في التجمع السلمي بعد أن قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال العشرات واستخدمت القوة ضد بعض المتظاهرين.

وتصاعدت حركة الاحتجاج ضد قانون الإصلاح القضائي في الأسابيع الأخيرة، بينما تضغط الحكومة الإسرائيلية على الشرطة لقمع المتظاهرين.

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