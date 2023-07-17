عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد المحسن سلامة: "علاء الدين" تمثل جزءا من ثقافة الشعب والنشء

صدى البلد

قال الكاتب الصحفى حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة “علاء الدين”، إن المجلة أُسست من أجل كل أطفال مصر.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها إدارة المجلة التابعة لمؤسسة الأهرام مساء اليوم، الإثنين، على مسرح نجيب محفوظ بالمؤسسة، للاحتفال بمرور ٣٠ عامًا على تأسيس المجلة على يد الكاتب الصحفى الكبير الراحل عزت السعدني.
وأضاف “الزناتى”، أنه فى ذلك الوقت كان الراحل مديرًا لتحرير الأهرام، ورئيسًا لقسم التحقيقات، وجاءه شاب متدرب ليتتلمذ على يديه، وأكمل هذا الشاب طريقه فى الصحافة بعد ذلك إلى أن أصبح رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وهو الكاتب عبد المحسن سلامة.
وأكد أن الفضل فى تأسيس مجلة علاء الدين يعود للكاتب الكبير الراحل عزت السعدني الذى أصدر العدد الأول منها بتكليف من الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام آنذاك، وكان يتمنى أن يكون حاضرا معنا الآن ليجني ثمار ما قدمه لأطفال مصر، موجها الشكر لروحه.

كما وجه “الزناتي”، الشكر لكل الكتاب الكبار المستمرين فى الكتابة للمجلة منذ اصدار العدد الأول وحتى الآن مثل الكاتب أحمد زحام وعبده الزراع، وشكر أيضا المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لمشاركته فى الاحتفال بعيد ميلاد المجلة، وكذلك أحمد عبد الحليم وولاء محمد اللذان حضرا الاحتفالية نيابة عن رئيس المركز .
وأكد عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أنه ليس سرا أن الكاتب الصحفى الراحل عزت السعدني كان أستاذه الأول فى قسم التحقيقات عندما بدأ حياته المهنية فى بلاط صاحبة الجلالة، مشيرا إلى إصدار مجلة علاء الدين بتكليف من الراحل إبراهيم نافع كان خطوة موفقة جدا، لأن الأهرام كان ينقصها إصدار للأطفال مثل هذه المجلة، مشيرا إلى أن الحشد الكبير الذى حرص على الحضور للاحتفال بعيد ميلاد المجلة يؤكد على أنها كانت خطوة موفقة.
وأضاف أن مجلة علاء الدين هى الإصدار الشهري الذى ليس له مرتجع، وأعدادها تنفد شهريا ويحرص الكثير من الأطفال على اقتنائها بما فى ذلك أحفاده وهو ما يستدعى زيادة عدد الاعداد المطبوعة، مشيرا الى انها تسد احتياجات النشء والأطفال وهو ما يستحق التحية لرئيس تحريرها الكاتب الصحفى حسين الزناتي وكل فريق عمل المجلة الذى يبذل جهدا كبيرا للوصول للأطفال يستحق التقدير والاحترام.
وأكد أنها مجلة مهمة وواعدة تمثل جزءا من ثقافة الشعب وعقل الشعب والنشء، ولذلك سيكون هذا الحفل بداية لسلسة احتفالات بعيد ميلاد علاء الدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

تعليق عاجل لأمريكا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

معلومات استخباراتية وغرف قيادة.. روسيا وإيران تتحالفان لإخراج واشنطن من سوريا|ماذا يحدث؟

منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ