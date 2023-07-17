عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخرطوش.. حبس شخص أطلق الرصاص على طالب بالمقطم

حبس
حبس

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة شاب بطلق خرطوش لوجود خلافات بينهما بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق شخص الرصاص علي طالب بالمقطم بسبب خلافات مالية بينهما حيث ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة المتهم والسلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

بالإنتقال وسؤال والده ، مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات ، أمكن ضبط المتهم وبحوزتــه السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

موضوعات متعلقة

كيلو هيروين.. حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

12 كيلو هيدرو.. حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس 3 أشخاص سرقوا مهمات من مخزن حكومي بالقاهرة

حبس شخص تخصص في سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

حبس تاجر عملة بالقاهرة

طلع حرامي زيهم.. حبس 10 أشخاص استولوا على أموال محاسب بشركة مقاولات بالقاهرة

هنغيرلك دولاراتك.. حبس عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ترشيحاتنا

تعليق عاجل لأمريكا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

معلومات استخباراتية وغرف قيادة.. روسيا وإيران تتحالفان لإخراج واشنطن من سوريا|ماذا يحدث؟

منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ