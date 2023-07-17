بالخرطوش.. حبس شخص أطلق الرصاص على طالب بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة شاب بطلق خرطوش لوجود خلافات بينهما بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أطلق شخص الرصاص علي طالب بالمقطم بسبب خلافات مالية بينهما حيث ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة المتهم والسلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

بالإنتقال وسؤال والده ، مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات ، أمكن ضبط المتهم وبحوزتــه السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.