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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عبر فيس بوك.. حبس شخصين روجا لبيع الأسلحة على النت

حبس
حبس

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارة صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء ، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على فرد خرطوش - ١٠ قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما" .

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، إعترفا بإنشائهما للصفحة بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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