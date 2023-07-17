21 كيلو حشيش.. حبس شخص لاتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – هاتف محمول بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – هاتف محمول”.

ومواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.