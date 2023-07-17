تحركات برلمانية لمنع كوراث محتملة بسبب العقارات الآيلة للسقوط.. قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين وضرورة وضع استراتيجية عاجلة لتوفير سكن بديل

نواب البرلمان عن العقارات الآيلة للسقوط :

- ناقوس خطر يهدد أمن وسلامة المواطنين

- الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب فى انهيار العقارات

- حصر العقارات المخالفة لشروط السلامة الإنشائية وإزالتها على الفور

- توفير سكن بديل لأصحاب العقارات الآيلة للسقوط في المدن الجديدة

- السماح لمن يريد العودة لمنزله المزال لإعادة بناءة من جديد

- تقاعس واضح من الجهات المعنية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط

- العقارات الآيلة للسقوط قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين

شهدت الفترة الماضية تزايد فى أنهيار العقارات الآيلة للسقوط وذلك يرجع الى وجود فوضى والفساد وغياب الرقابة نتج بعد احداث يناير 2011 تسبب فى فوضى عارمة والانهيارات ظهرت للنور خلال هذه الفترة، الامر الذى دفع عدد من النواب لتقديم طلبات احاطة وتحركات برلمانية عاجلة لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات ووضع استراتيجية عاجلة للتصدى لها وسيناريوهات لوجود بدائل اخرى لاصحاب هذه العقارات.

فى البداية، أوضح محمد الحصرى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب تزايد العقارات الآيلة للسقوط خلال الفترة الماضية، قائلا: " عقب أحداث يناير شهدت البلاد حالة من العشوائية والفوضى العارمة فى منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ضخم".

الفوضى والفساد وغياب الرقابة السبب

وأضاف “الحصرى ”لـ"صدى البلد"، أن الفوضى والفساد وغياب الرقابة عقب احداث يناير 2011 هما السبب فى هذه الفوضى العارمة والانهيارات التى تظهر للنور خلال هذه الفترة، لافتا الى أن الدولة تقوم بمجهود كبير فى القضاء على العشوائيات ولكن هناك ازمة كبرى تتمثل فى العقارات الآيلة للسقوط.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية وضع خطة عاجلة تستند على توصيات هامة وعملية لحل ظاهرة العقارات غير المطابقة للمواصفات، قالا :"لابد من تشديد الرقابة وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في العديد من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي".

ومن جانبه، قال محمود عصام عضو مجلس النواب، إن هناك تراخي من الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة الامر الذى يهدد حياة المواطنين ويجعلهم عرضه للخطر، لافتا الى أنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن هذا الامر خلال الاونة الاخيرة

ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين

وأضاف “عصام” لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت انهيار عقارات فى عدد كبير من المحافظات الامر الذي يعتبر ناقوس خطر يهدد امن وسلامة المواطنين ومن ابرز هذه المحافظات هي الإسكندرية ومدينة رشيد وغيرها لافتا الى أن هذه الواقائع ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

واكد عضو مجلس النواب، ان محافظة الإسكندرية من المحافظات التى تشهد كم كبير من مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية ونتج عن ذلك واقع مؤلم لجميع الأهالي فى مختلف المراكز والقطاعات، مما يؤدي الى سقوط عدد كبير من العمارات وبها السكان الامر الذى يحتاج لوقفه من جانب الحكومة على كافة المستويات.

وأكد أن الإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت ومن ثم على الحكومة أن تبدأ بتشكيل لجنة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين، ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

كما، قال محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب إحاطة خلال الآونة الأخيرة بشأن زيادة وقائع انهيار العقارات فى بعض المحافظات وتعرض حياة المواطنين للخطر، خصوصا بعد واقعة عقار الإسكندرية.

أكد “البنا” لـ"صدى البلد"، أن هناك جهود ضخمة من الدولة فى تطوير العمرانى والقضاء على العشوائيات ولكن هناك تقاعس من بعض الجهات المسؤلة عن حماية وسلامة أرواح المواطنين والرقابة على العقارات المهددة والآيلة للقسوط فى جميع المحافظات وذلك يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد

وأشار عضو مجلس النواب الى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى حوادث ووقائع انهيار العقارات فى مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة الرقابة ووجود إجراءات وقرارات حاسمة لمواجهة هذه العقارات الآيلة للقسوط

وتابع: الجميع يعلم أن الفترة التي أعقبت أحداث يناير 2011 شهدت البلاد فوضى وعشوائية في منظومة البناء وارتفعت نسبة مخالفات البناء بشكل ملحوظ بسبب الفوضى والفساد وغياب الرقابة، وهناك العديد من العقارات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة الإنشائية، فضلا عن مخالفات التعلية وقيود الارتفاع بالعقارات المخالفة، وكذلك هناك عقارات قديمة انتهى عمرها الافتراضي والكثير منها لم يكن مبنيا بشكل سليم، والعديد من هذه العقارات بها شروخ وتصدعات ويجب إخلائها من السكان وإزالتها على الفور، لحماية أرواحهم وسلامتهم مع توفير مساكن بديلة، ولكن ما يدعو للأسف أنه يتم ترك هذه العقارات حتى تنهار على السكان الذين يقطنون فيها، وكل يوم مزيد من الضحايا والمصابين وخسائر وأضرار مادية وبشرية.

وأشار إلى أن آخر هذه الوقائع، انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، الذي انهار يوم الاثنين الموافق 26 من شهر يونيو 2023، والمكون من 13 طابقاً، والذي نتج عنه ضحايا ومصابين، علما بأنه من المعروف أن محافظة الإسكندرية فيها عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط، وكذلك محافظات أخرى، مما يستوجب التدخل العاجل من الحكومة، لأن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة سواء بمحافظة الإسكندرية أو غيرها من المحافظات، حيث تعانى العديد من المناطق من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت فى أى لحظة، مضيفاً أنه يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط التى تهدد أرواح السكان، والتى تعتبر قنبلة موقوتة.



وأكد أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم، كما أن هناك مناطق بالأحياء القديمة تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 50 إلى 100 عام، كما أن هناك إحصائيات تشير إلى أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال فيها أكثر من 7000 عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة فى نفس الوقت، ما يؤكد حجم خطورة الموقف.

توفير سكن بديل لاصحاب العقارات الآيلة للسقوط

وطالب النائب محمد رضا البنا، الحكومة بوضع خطة أو استراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في كافة المحافظات، والعقارات القديمة أو المخالفة التي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية وتنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهة المسئولة عن تأخر تنفيذها، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين، على أن تتولى الدولة توفير سكن بديل لأصحابها في المدن الجديدة، أو منحهم تعويضاً لتوفير مكان مؤقت بديل لهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والسماح لمن يريد العودة إلى منزله بعد إزالته وإعادة بناءه من جديد بما يراعى معايير السلامة الإنشائية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة حصر العقارات المخالفة لشروط السلامة الإنشائية وإزالتها على الفور، وإجراء صيانة دورية للعقارات للكشف على سلامتها الإنشائية وإذ تواجدت عقارات متهالكة ومهددة بالسقوط يتم إخلاءها فوراً وإزالتها.