مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول من منصبه بحكم قضائي عن بيان هام الي جماهير نادي الزمالك .

و كتب مرتضي منصور عبر صفحتة بموقع فيسبوك: بعد قليل بيان هام من المستشار مرتضي منصور الي جماهير نادي الزمالك .

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.