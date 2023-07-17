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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: وعي الشعب المصري دمر العديد من المخططات المرصودة للدولة

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يجب الانتباه أن هناك أعداء كثيرين ليس فقط جماعة الإخوان الإرهابية، إذ يوجد ذيول للجماعة الإرهابية إلى جانب بعض الجهات والأجهزة الأخرى، ويوجد العديد من الأجهزة مترصدة للدولة المصرية، ولكن لن تنجح أي مؤامرة داخل أو خارج مصر إلا بتقصير من المجتمع أو الشعب.

 

نشأن الديهي: الدول المجاورة سقطت بسبب المؤامرات 

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر نجحت في تدمير العديد من المؤامرات التي كانت مدبرة لإسقاط الدولة الوطنية المصرية في عام 2011، وتم ضرب الأجهزة الأمنية من خلال الداخلية ومحاولة انقسام الجيش وغيره، وكل ذلك كان مخطط مرصود له العديد من الأموال لضرب الدولة المصرية. 

 

وتابع نشأن الديهي، أن وعي الشعب المصري والقيادة السياسية ساعدت في تدمير العديد من المخططات المرصودة على الدولة المصرية، مضيفا: "إحنا مش عايشين نظرية المؤامرة، المؤامرات على الكل ولو مش مصدق بص على الدول حواليك عاملة ازاي وانت تعرف". 

 

وأردف، أن الدول المجاورة التي انهارت جاءت بسبب المخططات المرصودة لها، والتسيب وعدم فهم المخططات مما أدى إلى انهيارها، ولذلك الإعلام ينبه لمثل تلك المؤامرات، "طبيعي لازم أخاف، بص على سوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرهم".

نشأت الديهي للجماعة الإرهابية الإخوان TEN برنامج بالورقة والقلم الشعب المصري

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