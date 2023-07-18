مبادرة إحلال المركبات..الحق غير سيارتك بتمويل من البنك وصيانة مجانية

تبذل الدولة جهود كبيرة لمواجهة تلوث البيئة الذي يؤدى إلى عدد من الأمراض الخطيرة التي تعصف بأرواح الكثير من المواطنين ولذلك أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة والتي تستهدف الحد من تلوث البيئة والإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

مبادرة إحلال المركبات

مبادرة إحلال المركبات

ومبادرة إحلال المركبات هي مبادرة مصرية أطلقتها الحكومة في عام 2022، بهدف تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة من السيارات. تستهدف المبادرة استبدال السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.

ويتم تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة على عدة مراحل يستفيد منها كافة مواطنى محافظات الجمهورية وذلك لتشجيع صناعة السيارات المحلية والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتيسير إمتلاكهم سيارات موفرة إقتصادياً بتسهيلات إئتمانية كبيرة.

وشهدت محافظة البحيرة مؤخراً تطبيق المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك لمواجهة تلوث البيئة والمساهمة فى توفير سيارات بأسعار اقتصادية، وأنشأت محافظة البحيرة أول ساحة لاستلام السيارات القديمة بمركز إدكو، وذلك لتنفيذ المبادرة الرئاسية، ووصل عدد السيارات بالساحة حتى الآن إلى 20 سيارة ، كما سلمت محافظة البحيرة 6 سيارات جديدة كأول دفعات المبادرة الجديدة لإحلال المركبات المتقادمة.

من جانبها، تفقدت الدكتوره نهال بلبع السيارات الجديدة التى تسليمها خلال المبادرة الرئاسية، وقدمت التهنئة لأصحابها، كما وجهت إدارة المرور بتيسير اجراءات استخراج التراخيص الخاصه بهم.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال المركبات القديمة وقدمت الشكر لكل المساهمين لإنجاح المبادرة من وزارتى المالية والبترول، مشيرة إلى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى بمحافظة البحيرة لخدمة المبادرة الرئاسية وذلك بعد تطبيقها بالمحافظة.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجاً للشراكة التنموية مع القطاع الخاص و تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديا .

لافته الى أن هذه المبادرة الرئاسية أسهمت فى تحقيق مردود اقتصادي وطفرة في مبيعات السيارات ذات المكون المحلي من خلال خلق طلب متزايد عليها وذلك لانها معفاة من رسوم تجهيزها بالغاز الطبيعى بفائدة لا تتعدى 2٪.

وناشدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة وإستلام شهادة تخريد السيارة للاستفادة من مميزات المبادرة الجديدة.

ويذكر أن شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة هي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة بدون حد أقصى للسن وذلك في حالة السداد النقدي أن تكون رخصة السيارة سارية.

أما في حالة السداد بالتقسيط يجب:

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة بحد أقصى 65 سنة أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عامًا وأكثر.

وفيما يخص السيارات الأجرة:

يجب أن تكون الرخصة باسم المتقدم أما السيارات الملاكي فيجب أن تكون الرخصة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك.

مبادرة إحلال المركبات

شروط المبادرة وأهدافها

ويجب على المتقدم للاشتراك في مبادرة احلال السيارات القديمة التأكد من وجود بعض المستندات الهامة ومن أهمها :

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة رخصة السيارة "سارية" وباسم المتقدم

وكذلك شهادة إثبات الدخل “مفردات المرتب- شهادة من محاسب قانوني – إقرار بالدخل في حال التقسيط”.

كما يجب على المتقدم احضار مستند إثبات محل الإقامة "إيصال كهرباء، غاز، مياه" لم يمر عليه أكثر من 3 شهور في حال التقسيط.

كذلك عقد إيجار او تمليك محل الإقامة "يتم التقدم به في حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم "في حال التقسيط".

يشار الى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في مبادرة إحلال السيارات القديمة، وتم تحديد قيمة الحوافز المقدمة للمستفيدين وأسعار السيارات وفقا لكل موديل.

حيث تبلغ قيمة الحافز في حالة السيارات الملاكي10 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 64 ألف جنيه، والميكروباص 25 ٪ من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز ، ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز .

توفر المبادرة حزمة من المزايا للمشاركين، بما في ذلك:

خصم على سعر السيارة الجديدة. إعفاء من الرسوم الجمركية. تمويل من البنوك المصرية. صيانة مجانية للسيارة الجديدة لمدة عامين.

يمكن للمواطنين المصريين الراغبين في المشاركة في المبادرة التقدم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتهدف المبادرة إلى استبدال 250 ألف سيارة قديمة بنهاية عام 2023. وتعتبر المبادرة من أهم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الهواء في مصر.

وفيما يلي أهم فوائد مبادرة إحلال المركبات:

* تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة من السيارات.

* توفير المال على المواطنين المصريين من خلال انخفاض أسعار الوقود.

* تقليل التلوث البيئي.

* خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السيارات.

وتعتبر مبادرة إحلال المركبات من أهم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الحياة في مصر. وتعتبر المبادرة خطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة في مصر.