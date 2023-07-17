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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا لـ الأمم المتحدة: لقد فشلتم

روسيا والأمم المتحدة
روسيا والأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قيادة الأمم المتحدة فشلت في مهمتها لضمان الوفاء بجزء من صفقة الحبوب لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا: “لسوء الحظ، الأمم المتحدة، يمكننا بالفعل أن نقول مباشرة للأمين العام والأمانة العامة تحت قيادته، لقد فشلتم”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن جزءًا كبيرًا من الوقت الذي شاركت فيه الأمم المتحدة في تنفيذ الصفقة، لكن الوعود التي أعطيت للجانب الروسي لم يتم الوفاء بها.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، انسحاب روسيا رسميا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال جوتيريش في بيان له: "سحب روسيا للضمانات الأمنية في البحر الأسود أمر مؤسف".

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