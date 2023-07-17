هيئة الاستثمار تكرم شركة عالمية لمجهودها فى التنمية المستدامة بمصر

تهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى تقدير الدور التنموي الذي تلعبه شركات القطاع الخاص وإسهاماتهم الحقيقية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والبيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات للتوسع في أنشطتها في مصر وتذليل أية معوقات قد تواجهها.

وفى هذا الاطار كرّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لوريال مصر على ريادتها في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2021، وذلك خلال فعاليات حفل تكريم وإطلاق مسابقة جديدة للشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة لعام 2023 الذي أقيم بمقر الهيئة.

عُقد الحفل بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد كبير من مسئولي الهيئة، وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة بمختلف المجالات والقطاعات بالسوق المصري، وشهد الحفل تكريم عدد من الشركـات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية تشجيعاً لهم على القيام بدورهم التنموي لدعم المجتمع.

ومن جهتها قالت نهلة مختار، مدير عام العلاقات الخارجية والتنمية المستدامة بالشركة أن المجموعة العالمية بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وفي عام 2013 افتتحت الشركة أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير.