الباقيات الصالحات: التحالف الوطني نقلة كاملة للعمل المجتمعي.. ونعمل على خدمة الإنسان المصري

أكدت مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، ونجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هو نقلة كاملة للعمل المجتمعي في مصر، مشيرة إلى أن التحالف له قوة مرجعية موحدة من خلال بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا.

وقالت مروة ياسين، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يتم النتركيز من كافة الجمعيات على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا على مستوى مصر، مؤكدة أنه نعمل على حدمة الإنسان المصري.

وتابعت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أن الجمعيات الأهلية لها تاريخ في العمل الأهلي، ويتم توحيد الجهود خاصة بعد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، مؤكدة أن أبرز ما توقفت عنه هي مباردة "كتف في كتف" ومبادرة "ازرع".

تخريج الممرضين.

وأشارت مروة ياسين إلى أنه لدينا قاعدة بينات للعمل التطوعي من خلال شبابنا، مؤكدا أن الشباب من خلال التطوع يبتعد عن السلوكيات السيئة التي يواجهها.