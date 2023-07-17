عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباقيات الصالحات: التحالف الوطني نقلة كاملة للعمل المجتمعي.. ونعمل على خدمة الإنسان المصري

مروة ياسين، رئيس
مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات

أكدت مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، ونجلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هو نقلة كاملة للعمل المجتمعي في مصر، مشيرة إلى أن التحالف له قوة مرجعية موحدة من خلال بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا.  

 

وقالت مروة ياسين، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه يتم النتركيز من كافة الجمعيات على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا على مستوى مصر، مؤكدة أنه نعمل على حدمة الإنسان المصري.

 

وتابعت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أن الجمعيات الأهلية لها تاريخ في العمل الأهلي، ويتم توحيد الجهود خاصة بعد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، مؤكدة أن أبرز ما توقفت عنه هي مباردة "كتف في كتف" ومبادرة "ازرع".

 

 تخريج الممرضين.

وأشارت مروة ياسين إلى أنه لدينا قاعدة بينات للعمل التطوعي من خلال شبابنا، مؤكدا أن الشباب من خلال التطوع يبتعد عن السلوكيات السيئة التي يواجهها. 

الباقيات الصالحات الدكتورة عبلة الكحلاوي التحالف الوطني العمل المجتمعي الأنسان المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

هيتجنن | ميدو يكشف رد فعل أوسوريو بسبب الموسم الجديد

أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

حمى الضنك..وض تاج الدين يكشف لاول مرة تفاصيل مرض غامض في قرية بقنا

تلبية لرغبة الجمهور.. الأوقاف تقرر عقد مقرأة القرآن بعد صلاة الجمعة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ