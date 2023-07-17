إطلاق خدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.. تفاصيل

أعلنت Google العالمية عن إضافة اللغة العربية إلى أداتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى المتاح وتبسيط المفاهيم المعقدة.

يستطيع Bard التابع لجوجل فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، ولكن يردّ دائمًا باستخدام اللغة العربية الفصحى.

يستطيع أيضًا فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي)، كما أنّ واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار.

تم أيضًا إضافة مجموعة من الميزات الجديدة لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات. ومن بين هذه الميزات:

إمكانية الاستماع إلى ردود بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام

إمكانية حفظ المحادثات السابقة وتنظيمها وتعديلها

إمكانية مشاركة ردود مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة