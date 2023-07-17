عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق خدمات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت Google العالمية  عن إضافة اللغة العربية إلى أداتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى المتاح وتبسيط المفاهيم المعقدة. 

 

يستطيع Bard  التابع لجوجل فهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل المصرية والسعودية، ولكن يردّ دائمًا باستخدام اللغة العربية الفصحى.

 

 يستطيع أيضًا فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت (وهذا يعرف بالتناوب اللغوي)، كما أنّ واجهة المستخدم تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار.

 تم أيضًا إضافة مجموعة من الميزات الجديدة لتسهيل استخدامه وتحسين أدائه بمختلف اللغات. ومن بين هذه الميزات:

 

إمكانية الاستماع إلى ردود بصوت عالٍ من خلال تقنية تحويل النص إلى كلام

إمكانية حفظ المحادثات السابقة وتنظيمها وتعديلها

إمكانية مشاركة ردود مع الأصدقاء باستخدام روابط قابلة للمشاركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

خاص ..خطاب جديد من الداخلية لـ الأهلي والنادي يرد غدا بالقرار الحاسم

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

مرتضي منصور يعلن عن مفاجاه لجماهير نادي الزمالك بعد قليل

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

على وشك الموت.. ظهور “كئيب” لـ زيلينسكي يثير القلق

الكارت الموحد .. هل يكون بديلا لبطاقة التموين؟|تفاصيل

هيتجنن | ميدو يكشف رد فعل أوسوريو بسبب الموسم الجديد

أحمد موسى يستعرض تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس البرلمان السوري والوفد المرافق له..فيديو

بهذا التحدي| ريم طارق تثير الجدل بشأن سبب انفصالها عن حسن شاكوش

مكافحة وعلاج الإدمان يكشف مفاجأة صادمة بشان نسبة تعاطي السيدات للمخدرات بمصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ