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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الكشف عن أشد الشهور حرارة هذا العام

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

قال خبير الطقس السعودي، خالد الزعاق، اليوم الإثنين، إن شهر محرم لهذه السنة هو الشهر الأشد حرارة.

وحسب قناة “العربية” السعودية، قال الزعاق: “محرم هو أول شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها وسمي محرم لحرمته وقداسته عند العرب وهو الذي يصل فيه الحجيج لأهاليهم ولهذا حرم العرب القتال قبل الحج وبعده بشهر”.

وأضاف: “محرم لهذه السنة هو الشهر الأحر لأنه يحتوي بين دفتيه على الجوزة والمرزم والكليبين، وهذه هي جمرة القيظ، وفيه تغور المياه في الآبار وترتفع الرطوبة على السواحل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، موجودة في المركز الـ13 كأكثر المناطق حرارة.

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وكتب الحصيني، عبر “تويتر”: “في الوقت الذي تسجل فيه الحرارة على أوروبا وأمريكا وشرق آسيا درجة حرارة قياسية ومتوقع المزيد”.

وأضاف: “بينما مدن المملكة والخليج ما زالت حتى تاريخ اليوم تسجل حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة”.

السعودية شهر محرم الطقس درجات الحرارة

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