عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التخطيط: نستهدف الوصول لـ 500 مركز تكنولوجي متنقل بحلول 2025

التحول الرقمي
التحول الرقمي

أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي،  الحكومة الفترة الأخيرة اهتمت بقنوات تقديم الخدمات، وبينها المراكز التكنولوجية التي  توفر بيئة عمل مناسبة لتقديم الخدمات، وتفصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة.


وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،  إن الموظفين في المراكز الخدمية التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى.


وتطرق للحديث عن المراكز التكنولوجية المتنقلة، عبر السيارات المتنقلة، حيث قال إنه يوجد 300 مركز تكنولوجي ثابت، و 200 مركز متنقل، تقدم الأحوال المدنية والتوثيق وخدمات مختلفة، بجانب 50 مركز على وشك الدخول للخدمة، ونستهدف الوصول لـ 200 مركز آخر بهدف الوصول لكافة المدن عبر محافظات الجمهورية، والوصول لـ 500 مركز متنقل على الأقل، خلال العامين المقبلين.

 

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

حرمان سنين.. حكاية مؤلمة لأم لم تر أبنائها لمدة 37 عاما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

عضو إدارة الاتحاد السكندري يكشف مصير محمود علاء من العودة للزمالك

مش هياخد الدوري.. رضا عبد العال يصدم عشاق الزمالك بشأن الموسم الجديد

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ