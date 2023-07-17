صفقة الأهلي باءت بالفشل | موليكا يظهر من جديد بقرار من كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن جيونبك الكوري الجنوبي طلب من النادي الأهلي، تعليق المفاوضات مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق، في الوقت الحالي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "طلب الفريق الكوري الجنوبي، جاء بسبب رغبته في توفير البديل المناسب له، خاصةً بعد إنهاء التفاوض بين الأهلي واللاعب".

موليكا على ردار الأهلي

وأضاف أمير هشام: "كولر لا يزال أيضًا متمسك بضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، وطلب من الأهلي الاستفسار مجددًا حول إمكانية ضم اللاعب بالموسم الجديد".

وفي وقت سابق، أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن اقتراب رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي من الانضمام للنادي الأهلي المصرى.

وكتب أحمد حسن : قناة الثانية المغربية: رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي يقترب من الانضمام للنادي الأهلي المصرى، المفاوضات تتقدم واللاعب ينتظر موافقة الجيش الملكي لإتمام التعاقد.