410 مليارات جنيه| إلى أين وصلت الاستثمارات الخضراء بعد انحياز مصر للبيئة؟

بدأت الدولة مشروعات الطاقة الخضراء والتحول إلى الاستثمارات الخضراء منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي تم إطلاقها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية.

وفي كل يوم نشهد مبادرات هادفة وإيجابية، لزيادة المشروعات الخضراء الذكية، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الاستثمارات الخضراء وصلت لـ 40%

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطلع مصر إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف معيط- خلال مشاركته في جلسة "التمويل المستدام والبنية التحتية" على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهندإن الاقتصاد العالمي تأثر بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة.

وأضاف معيط، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ COP27، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية.

وأشار معيط إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء.

وخلال مايو الماضي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

كيف زادت الاستثمارات العامة الخضراء؟

وأكدت الدكتورة هالة السعيد حينها- مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد "COP27" موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.

وسبق، ونشر مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، انفوجراف؛ سلط الضوء من خلاله على الاستثمارات الخضراء في مصر، مضيفًا أنها من الممكن أن تصل تكلفة الاستثمارات الخضراء في خطة 2022/2023 إلى 336 مليار جنيه.

وذكر بيان مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، حينها- أنه في ضوء التوجه نحو الاستثمارات الخضراء في مصر، من المستهدف أن تصل تكلفة الاستثمارات الخضراء في خطة 2022/2023 إلى 336 مليار جنيه موزعة كما يلي: 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26.4 مليار جنيه لقطاع الري، 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، 4.5 مليارات جنيه لقطاع الإسكان، 2.8 مليار جنيه للتنمية المحلية.

ويقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، إن من أهم الاستثمارات هي الخضراء، حيث أنها تحافظ على صحة الإنسان من التلوث، وعلى رأس تلك الاستثمارات الخضراء، استضافة مؤتمر قمة المناخ التي تم استضافته بشرم الشيخ.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يفضل عدم سير السيارات بشرم الشيخ عن طريق البنرين لعدم تلوث الهواء، ويفضل تشغيلها بمواد صديقة البيئة، كما يجب أن تقوم المشروعات الاستثمارية على المشروعات الخضراء، لتكون صديقة للبيئة، للمحافظة على صحة الإنسان.

7.7 مليون شجرة بالعام الحالي

وفي نفس السياق، تكثف المحافظات من جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارًا من العام المالى الحالى 2022 / 2023، لزيادة المسطحات الخضراء بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى فى جميع المحافظات لمواجهة التغيرات المناخية.

تختص وزارة التنمية المحلية من المبادرة بزراعة 80 مليون شجرة، منها 7.7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى، منها 5 ملايين شجرة توردها الوزارة للمحافظات من خلال وزارتى الإنتاج الحربى والزراعة واستصلاح الأراضى، إضافة الى 2.7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها، إضافة إلى التنسيق مع المحافظات لإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة، بينما تستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، وفقًا للأعداد المقررة لكل منها.

وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج، لافتًا إلى أنه يتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التى تمت زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.

والجدير بالذكر، أن بلغت الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023 المرسلة لمجلس النواب والمعلنة من الحكومة، 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، بينما تستهدف الدولة زيادة حصة هذه الاستثمارات من خطة الدولة إلى 50% خلال العام المالي 2024/ 2025، طبقا لما أعلنته وزارة التخطيط مسبقا.