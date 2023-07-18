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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم بتحمل مرض نجله.. أب بالدقهلية يتخلص من حياته حزنا عليه

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدم شخص على التخلص من حياته  عقب تناوله حبة الغلة المميتة، بقرية البيضا التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وذلك لحزنه الشديد على مرض نجله بسبب إصابة نجله بمرض خبيث .
تلقت  مديرية أمن الدقهلية،  إخطارا من مركز شرطة تمى الأمديد بوصول محمد صبحى  45 عاما، مقيم بقرية البيضا دائرة المركز، في حالة إعياء شديدة ادعاء تناول قرص سام، وتوفي فور وصوله

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى تخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية حزنا على إصابة نجله بمرض خبيث.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي..وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

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