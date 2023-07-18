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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنسيق: عدد الطلاب المسجلين وصل 37 ألفا

سيد عطا
سيد عطا

كشف سيد عطا، المشرف العام على التنسيق و اختبارات القدرات، عن أبرز الاستعدادات لتنسيق هذا العام لطلاب الثانوية العامة، منوها إلى أن اختبارات القدرات بدأت السبت الماضي 15 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو في بعض الكليات و منها الفنون الجميلة و الموسيقية، كليات التربية النوعية و غيرهم.

أوضح سيد عطا، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن مواقع التنسيق مفتوحة على مدار الـ24 ساعة، من خلال الرقم القومي للطالب و رقم الجلوس الخاص به، مشيرا إلى أن الطالب من حقه التسجيل في أكثر من اختبار قدرات مع اختلاف التخصصات.

ولفت سيد عطا، إلى أن الطلاب عليهم ألا يتخلفوا عن التسجيل في هذه الفترة المحددة، و ذلك لأن امتحانات القدرات لن تُفتح مرة ثانية، مضيفا أن عدد الطلاب المسجلين حتى الأن 37 ألف طالب من المتقدمين على موقع التنسيق الالكتروني، ما يدل على الإقبال الشديد للالتحاق بهذه النوعية من الكليات.

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أشار، إلى أن الوزارة لم تحدد معاد محدد بعد لظهور نتيجة الثانوية العامة، و بمجرد إعلان النتيجة يتم إصدار بيان صحفي من وزير التعليم ببداية المرحلة الأولى.

موجها رسالة للأهالي، بعدم الضغط على أبنائهم في هذه الفترة، حتى لا يقوم الطالب بتغيير الجامعة و الكلية التي تم اختيارها بعد دخوله لها.
 


 

سيد عطا تنسيق اختبارات القدرات الثانوية العامة موقع التنسيق الإلكتروني ظهور نتيجة الثانوية العامة

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