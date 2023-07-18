فرج عامر يكشف حقيقة بيع نادي الزمالك لرجل أعمال اماراتي

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “لا حقيقة لبيع نادي الزمالك لرجل اعمال اماراتي ، الزمالك نادي مصري ١٠٠٪؜ وملك لاعضاءة وجماهيرة”.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى أن المدرب مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة ولن يرحل، مشيرًا إلى أن المدرب لم يحصل على راتبه منذ شهرين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وتابع :"لاعبو الزمالك لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 شهور بسبب الأزمة المالية".