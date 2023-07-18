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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد طليقة حسن شاكوش: لا يمكنني البوح بسبب طلاق ابنتي لأن ربنا أمرنا بالستر

ريم طارق
ريم طارق

قال طارق السيد والد ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إن بنته تعرضت للظلم في أزمتها مع حسن شاكوش، موضحًا: "في بداية الأزمة كان يصلني تهديدات كثيرة، واستنجدت وقلت إن حسن شاكوش بيهددني وإنه فوق القانون".

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وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "للأسف، قلت إن في لجان بيتدفع لها فلوس وصور بتتفبرك وحاجات بتتنشر عني وعن بناتي، للأسف بنتي مش هينفع تقول ايه سبب الانفصال، لأننا اتربينا على إننا نفضح ستر حد".

وتابعت: "أوجه له رسالة، تزوجت من ابنتي وفرحت بك، وكانت متعززة في بيتي وعايشة في بيتي، ورجعتها لي جثة مهلهلة مطعون في كرامتها وقلبها، الله يسامحك".

وواصل: "أطلب من أي طرف في مصر أو جهة حكومية بأن تقف معنا، الحرب استنزفت كل قوانا لكننا مستمرون، يهدوننا وبيشتمونا وبينشروا صور مفبركة، حسن قال إننا عاوزين 5 ملايين جنيه، طب أنا أديله 5 ملايين جنيه بس يرجع لي بنتي زي ما أخدها، واللي عندنا مش هنطلعه لأننا ناس عندها أخلاق.. هنستر عليك ومش هنتكلم في أي حاجة، وحط عقلك في راسك وشوف انت عاوز تعمل ايه".

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