مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات عديدة ومبادرة حياة كريمة مهمة

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، هناك حاجة لمزيد من المهارات بين الشباب فى سوق العمل، ومن المهم أن نعمل مع وزارة العمل والتربية والتعليم والقطاع الخاص والشركات لمعرفة هذه الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف إيريك أوشلان خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه لدينا مشروع وزارة التعليم العالى لخلق منصة مع الجامعات المختلفة فى مصر، ويتمكن الشباب عبر المنصة من تطوير أنفسهم فيما يتعلق بالوظائف، كما أن القطاع الخاص يحتاج لدعم، ونحن نعمل على أن نيسر الحوار ما بين القطاع الخاص واتحاد الصناعات والهيئات الأخرى.



تابع إيريك أوشلان، من المهم تقدم الشركات المهارات المختلفة المتوقعة من الطلاب، للحصول على فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أننا نعمل على توفير المزيد من المهارات للطلاب للالتحاق بالشركات ولابد من أن يكون هناك مبادرة لتطوير مهارات الشباب للحصول على فرص عمل، ومنح تدريبية لتيسير التعاون مع القطاع الخاص ومعرفة المهارات المطلوبة.



وأكد إيريك أوشلان، أن دور منظمة العمل الدولية نحاول أن نحدد الوظائف المستقبلية للطلاب والشباب ونقيم هذه الوظائف التى ستتأثر بتغير المناخ والتى ستستفيد بهذا التغير، منها الطاقة فهناك حاجة لمزيد من العمل على تطوير قطاع الطاقة، والعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتوجيه البرامج للاستفادة من هذه الاحتياجات.



ولفت إيريك أوشلان إلى أنه سعيد بالتواجد فى مصر وهناك التزام من مختلف الأطراف لتطوير هذه القطاعات والعمل مع الاتحاد المصرى للصناعات والكيانات المعنية، ونرى ان هناك التزام بتحديد القضايا والالتزامات.



وأكد إيريك أوشلان أنه خلال الفترة التى عشت بها فى مصر وهى 11 سنة رأيت العديد من الإنجازات ومنها العاصمة الجديدة، وأصبح الازدحام المرورى أقل، ونعمل على توفير الدخل اللائق للعاملين كما نعمل مع التضامن الاجتماعى وتوفير الحماية الاجتماعية لمن يعملون فى القطاع غير الرسمى، مما يزيد من التغطية لهذه الفئة، وإضفاء الصبغة الرسمية على القطاع غير الرسمى.



ولفت إيريك أوشلان إلى أنه لدينا مشروع محدد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتشجيع الشباب المصرى على الاستقرار بمصر بدلا من العيش فى أوروبا، ونحاول توفير فرص عمل ونشجعهم على ريادة الأعمال، ونشجع الشباب على الابتكار، ومبادرة حياة كريمة لتطوير هذه الأنشطة لإتاحة فرص العمل للشباب.



وأوضح إيريك أوشلان نسعد بالمشاركة مع مبادرة حياة كريمة، وعقدنا عدد من الاجتماعات مع القيادات بشأن عدد من المشروعات التى تركز عليها حياة كريمة، منها تطوير الأعمال بالقرى، وتوفير الوقود الحيوى لإنتاج الكهرباء، وهى مبادرة جيدة ونتوقع المزيد من الشراكات.



ووجه إيريك أوشلان نصيحة للشباب المصرى قائلا:"نوفر المهارات والفرص للشباب للحصول على فرص عمل وعلى الشباب أن يثقوا بأنفسهم وتطوير مهاراتهم من حيث اللغة والتعلم أكثر فى التطورات التى تحدث فى الشركات وسوق العمل، وأن يبذل جهد إضافى ويبحث عن نفسه عن المهارات.

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.