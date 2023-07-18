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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة العمل الدولية بالقاهرة: مصر صمدت أمام وباء كورونا مقارنة بدول أخرى

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى القاهرة، إن أزمة فيروس كورنا لها تأثير كبير على الدول، ومصر كان لها القدرة على الصمود فى مواجهة هذا الوباء مقارنة بدول أخرى فى المنطقة والعالم، وهناك أزمة أوكرانيا، والكثير من الدول تأثرت نظرا لأهمية القمح.


وأضاف إيريك أوشلان خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ توصلنا فيه للعديد من الاستنتاجات لتعزيز أهمية تغير المناخ ومدى تأثره على سوق العمل من حيث الوظائف وخلق المزيد من العمل الكريم.

وأكد إيريك أوشلان أن منظمة العمل الدولية تنظر كيف تقدم الدعم لخلق المزيد من فرص العمل، متابعا، "سيكون هناك توازن إيجابى فيما يتعلق بخلق فرص عمل فى ظل وظائف اختفت بسبب هذه الأزمات وبالتالى يسعون للبحث عن فرص جديدة".

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيسي في قناة cbc، ويذاع من الأحد إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، ويوم السبت الساعة 11 مساء، ويقدم العديد من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تهم المشاهد المصري، وتشارك في صناعة الوعي الذى تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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