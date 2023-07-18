عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: إمام عاشور جدير بالانتقال للأهلي.. وكولر لا يعرف المجاملات

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور سيكون صفقة مفيدة للأهلي لأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسيكون دعم قوي للفريق، مشيرًا إلى أن اي صفقة جديدة تعاني من الأقاويل والشائعات.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عندما انضممت للنادي الأهلي في سنة 93، اتهموني بأنني اعاني من إصابة مزمنة، ثم لعبت مع الأهلي خمس مواسم وفزنا بخمس دوريات، بخلاف البطولات القارية والعربية وكأس مصر".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب من أصحاب (الشخصية) الذي يستطيع اللعب في الأندية الكبرى، مثل حمدي فتحي، كما أن إمام يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء الظهير الأيمن أو وسط الملعب أو اللعب في مركز الجناح".

وأكمل: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يدرس جيدًا الصفقات الجديدة ولا يجامل في اختيارات اللاعبين، كما أنه يدرك احتياجه لضم امام عاشور، بالإضافة لتطوير اللاعبين الواضح في صفوف الأهلي حاليا، وأصبح الفريق يمتلك وفرة نجوم واضحة".

وزاد: "كولر لا يعرف المجاملات، واختار طاهر محمد طاهر لتسديد ركلة الجزاء، رغم رغبة شريف وكهربا وبيرسي تاو في التسديد، لكن المدرب كان لديه حزم واضح، وهو ما يعكس العمل الجاد الذي يقوم به، والمدرب قام بتغيير مراكز اللاعبين بشكل مميز أمام المقاولون، وهناك ديناميكية رائعة في تشكيلة الفريق".

وأكد: "بالتأكيد سعيد بمستوى لاعبي الأهلي تحت قيادة كولر، الذي لا يعرف المجاملات، وهو من أسرار نجاحه".

أهلي اصابة اصابة مزمنة ارسيل كولر الأندية الكبرى الب البطولات البطولات القارية العرب الصفقات الجديدة الشائعات الفريق الكرة المصري الكرة المصرية إمام عاشو امام عاشور برنامج بوكس تو بوكس تغيير مراكز اللاعبين تعاني حمدي فتحي ركلة الجزاء ديدي ضم امام عاشور لأهلي كأس مصر عمرو الحديدى طاهر محمد طاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

حفل ترافيس سكوت.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية

ترشيحاتنا

جون كيري: نهدف لتنحية التوترات مع الصين جانبًا بمحادثات حاسمة عن المناخ

ما فضل صلاة الشروق؟.. 7 جوائز تبدل حياة من ضاق رزقه

محمود الأسيوطي: التراجع عن دوري المحترفين سيكون «مصيبة» على الكرة المصرية| فيديو

فوتشي متهم بالإدلاء بشهادة زور

استطلاع: البريطانيون نادمون.. واختيار «بريكست» كان خطأ

بعد أشهر من توتر العلاقات.. بايدن يوافق على استضافة نتنياهو خارج البيت الأبيض| تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ