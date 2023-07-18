عمرو الحديدي: إمام عاشور جدير بالانتقال للأهلي.. وكولر لا يعرف المجاملات

أكد عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور سيكون صفقة مفيدة للأهلي لأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة وسيكون دعم قوي للفريق، مشيرًا إلى أن اي صفقة جديدة تعاني من الأقاويل والشائعات.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عندما انضممت للنادي الأهلي في سنة 93، اتهموني بأنني اعاني من إصابة مزمنة، ثم لعبت مع الأهلي خمس مواسم وفزنا بخمس دوريات، بخلاف البطولات القارية والعربية وكأس مصر".

وأضاف: "إمام عاشور لاعب من أصحاب (الشخصية) الذي يستطيع اللعب في الأندية الكبرى، مثل حمدي فتحي، كما أن إمام يجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء الظهير الأيمن أو وسط الملعب أو اللعب في مركز الجناح".

وأكمل: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يدرس جيدًا الصفقات الجديدة ولا يجامل في اختيارات اللاعبين، كما أنه يدرك احتياجه لضم امام عاشور، بالإضافة لتطوير اللاعبين الواضح في صفوف الأهلي حاليا، وأصبح الفريق يمتلك وفرة نجوم واضحة".

وزاد: "كولر لا يعرف المجاملات، واختار طاهر محمد طاهر لتسديد ركلة الجزاء، رغم رغبة شريف وكهربا وبيرسي تاو في التسديد، لكن المدرب كان لديه حزم واضح، وهو ما يعكس العمل الجاد الذي يقوم به، والمدرب قام بتغيير مراكز اللاعبين بشكل مميز أمام المقاولون، وهناك ديناميكية رائعة في تشكيلة الفريق".

وأكد: "بالتأكيد سعيد بمستوى لاعبي الأهلي تحت قيادة كولر، الذي لا يعرف المجاملات، وهو من أسرار نجاحه".