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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

فيديو صادم.. اختباء
فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

وثق مقطع فيديو صادم اكتشاف شاب هندي من ولاية كيرالا زاحفا خطيرا ساما داخل خوذة درجاته النارية الخاصة. 

لحسن حظ الشاب الهندي، قام صائد ثعابين محترف بإنقاذه وإخراج ثعبان كوبرا صغير حجم لكنه سام من خوذته. 

وفي مقطع الفيديو، يتحدث صائد الثعابين بينما يخرج الكوبرا الصغيرة المنتشرة بالبلاد من خوذة الشاب موجهة نصيحة: “إذا كنت تعيش في منطقة تنتشر فيها الثعابين، فننصحك بفحص الخوذة قبل ارتدائها”.

وتابع: “إذا وجدت نفسك في مثل هذا الموقف، فمن الأفضل أن تبتعد بهدوء عن السيارة أو الشيء وأن تطلب المساعدة من صائد ثعابين محترف للإمساك بالثعبان وإعادته إلى البرية بأمان”. 

وواصل: “إذا تعرضت للدغة ثعبان، فاطلب المساعدة الطبية الفورية من متخصص”.

حادثة مشابهة 

ولفت صحيفة هندية محلية، بإنه في عام 2020، ركب رجل من ولاية كيرالا ذاتها دراجته لمسافة 11 كيلومترًا مرتديًا خوذة دون أن يدرك وجود ثعبان داخل الخوذة. 

ونجا الشخص لحسن الحظ دون أن يلدغ من الثعبان الصغير.

وتعتبر الهند موطن لمجموعة متنوعة من الثعابين علما بإن التمييز بين الأنواع السامة وغير السامة منها أمرا صعبا. 

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ولاية كيرالا شاب هندى زاحف خطير ثعبان كوبرا مقطع الفيديو

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