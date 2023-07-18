أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الصحة تنتظر نتائج تحاليل "المرض الغامض"

أخبار مصر.. كشف مصدر بوزارة الصحة مستجدات الجهود الجارية للوقوف عل تسجيل مستشفى حميات قنا حالات مصابة بـ مرض غامض وأعراض متشابهة .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الصحة تطارد يرقات البعوض في القصير وسفاجا.. ونتيجة عينات قنا خلال ساعات

قال المصدر انه تم ارسال عينات من الدم والمياه ـ والصرف الصحي ، وجاري فحصهم في المعامل المركزية ، والتي من المقرر أن تخرج نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة

وزير الصحة بقرية العليقات في قنا لبحث تطورات الأعراض المرضية المتشابهة للمواطنين

يقوم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بجولة لقرية العليقات بمحافظة قنا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا.

تبدأ من 3000 جنيه.. 3717 فرصة في 40 شركة بـ 13 محافظة

وفرت وزارة العمل 3717 في 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا

الزراعة : الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بـ 65 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



قبة حرارية تغطي البلاد.. الطقس شديد الحرارة لنهاية الأسبوع | تفاصيل

تشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تمتد لمطلع الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

قرار عاجل من وزارة التضامن بعد انهيار عقار حدائق القبة

تابعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، أسفر عن سقوط تسعة ضحايا حتى الآن.



سد النهضة.. 10 أسباب تدعو مصر للحذر من تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

شهدت الأيام الماضية زخماً إعلامياً كبيراً منذ زيارة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى مصر، الأربعاء 12 يوليو 2023؛ لحضور قمة دول الجوار لبحث الأزمة السودانية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم تأثيره عليهما، سيكون مفيدا للجميع.

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة..وسحب الملفات 22 يوليو|اعرف الشروط والتفاصيل

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة

قطار الإضراب يصل مطارات إيطاليا.. نقابات النقل الجوي تفسد موسم السفر إلى روما

يبدو أن بركان الإضرابات العمالية الذي انفجر داخل صناعة النقل الجوي العالمي، في قلب قارة أوروبا، في أعقاب جائحة كورونا الوبائية لن يهدأ؛ فأمس ضرب مطارات إنجلترا وفرنسا واليوم مطارات إيطاليا

مدبولي: حوافز لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمشاركة مع القطاع الخاص

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مدبولي: نتطلع لتعزيز التعاون مع شركة "أكوا باور" بمشروعات تحلية المياه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، “ماركو أرتشيلي”، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، وذلك على هامش مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات

رئيس عمال مصر: المياه والتغير المناخي حجرا الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن محوري المياه والتغير المناخي يعتبران حجرا الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحداث التنمية والرخاء والإزدهار؛ وهي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع باختلاف أشكالها وتنوع توجهاتها.

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات الرطوبة العالية؟، سؤال يشغل بال المصرين خاصة في هذه الأيام مع ارتفاع معدلات الرطوبة التي تجعلنا نشعر بارتفاع دراجات الحرارة بمقدار درجتين إلى 3 درجات.