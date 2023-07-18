عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرص عمل في فنادق سياحية بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية العمل بالبحر الأحمر عن توافر 23 وظيفة شاغرة في فنادق ومنتجعات سياحية بمدن القصير ومرسى علم، في خطوة تهدف إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. تشمل الوظائف مجموعة من التخصصات مثل مساعد مضيف، موظف استقبال، فني تكييف، وغيرها، مع مرتبات تبدأ من 3,000 جنيه وتصل إلى 4,000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى مزايا مجزية تشمل السكن والتأمين الصحي وحوافز تصل إلى 12%.

 

 23 وظيفة بالبحر الأحمر

 

وكشف بيان مكتب العمل عن توافر 23 وظيفة شاغرة في الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن القصير ومرسى علم، وهي: مساعد مضيف ومساعد رئيس مطبخ ومساعد شيف وعوامل تجهيز وتحضير وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل وفني زراعة، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات، وفني لحام ميكانيكا وشيف حلواني وشيف سخن، وكهربائي، ومنقذ.

 

 وظائف بالبحر الأحمر                                     

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر أن الوظائف بمرتبات تبدأ 3 آلاف جنيه وتصل إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى مزايا مجزية مثل السكن وتوفير وجبات مجانية وبدل الانتقالات وتأمين صحي وحافز 12%.

 

شروط وظائف البحر الأحمر 

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر أن شروط شغل الوظيفة يشترط الخبرة والسن لا يتعدى 35 سنة، والحصول على مؤهل وتحديد الموقف من التجنيد وتستقبل طلبات راغبي العمل عن طريق مديرية العمل بالبحر الأحمر، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.

 

وظائف شاغرة في البحر الأحمر فنادق ومنتجعات سياحية مزايا مجزية وحوافز التقديم على الوظائف السكن والتأمين الصحي في فنادق البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

تفادي أخطاء البدري.. نصائح ذهبية من سيد معوض لمارسيل كولر مع الأهلي

4 لاعبين.. شوبير يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة بالانتقالات الصيفية

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

بعد مولودته الجديدة.. تعرف على عدد أبناء أحمد سعد

فيلم جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على الأزمة بين الزمالك وإنبي

موضوعات متعلقة

تواصل الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بالغردقة

طوارئ بسفاجا والقصير لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض

الطيب: ظهور سمكة الشيطان قرب شواطئ الغردقة يؤكد سلامة البيئة البحرية

مطار مرسى علم يستقبل 3500 سائح

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان تطوير الممشى السياحي والمجزر الآلي بالغردقة

مهرجان للكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة

وصول حجاج جمعيات البحر الأحمر إلى الغردقة

الجزار: 1.9 مليار جنيه استثمارات الإسكان بمشروعات الجهاز المركزى للتعمير بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

أعمال أول يوم في محرم .. 5 أمور لا تفوتك

تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 18-7-2023

%6 زيادة سنوية من أصل قيمة الرسوم على السيارات في قانون المرور

الزمالك لا يفاوض أحدًا.. أبو عايد: اتفاق الأهلي وبيراميدز وراء تحركات الميركاتو

لو بتسبب لك إحراج.. كيفية إلغاء ميزة التصحيح التلقائي للكتابة بهواتف آيفون

أسعار ستروين C4 موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ