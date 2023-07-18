فرص عمل في فنادق سياحية بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية العمل بالبحر الأحمر عن توافر 23 وظيفة شاغرة في فنادق ومنتجعات سياحية بمدن القصير ومرسى علم، في خطوة تهدف إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. تشمل الوظائف مجموعة من التخصصات مثل مساعد مضيف، موظف استقبال، فني تكييف، وغيرها، مع مرتبات تبدأ من 3,000 جنيه وتصل إلى 4,000 جنيه شهرياً بالإضافة إلى مزايا مجزية تشمل السكن والتأمين الصحي وحوافز تصل إلى 12%.

23 وظيفة بالبحر الأحمر

وكشف بيان مكتب العمل عن توافر 23 وظيفة شاغرة في الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن القصير ومرسى علم، وهي: مساعد مضيف ومساعد رئيس مطبخ ومساعد شيف وعوامل تجهيز وتحضير وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل وفني زراعة، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات، وفني لحام ميكانيكا وشيف حلواني وشيف سخن، وكهربائي، ومنقذ.

وظائف بالبحر الأحمر

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر أن الوظائف بمرتبات تبدأ 3 آلاف جنيه وتصل إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى مزايا مجزية مثل السكن وتوفير وجبات مجانية وبدل الانتقالات وتأمين صحي وحافز 12%.

شروط وظائف البحر الأحمر

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر أن شروط شغل الوظيفة يشترط الخبرة والسن لا يتعدى 35 سنة، والحصول على مؤهل وتحديد الموقف من التجنيد وتستقبل طلبات راغبي العمل عن طريق مديرية العمل بالبحر الأحمر، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.