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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ” فى مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق .

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وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب “ توصيل الأسلاك ”.

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وأقروا بارتكاب (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية، له معلومات جنائية) تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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