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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما بـ28 مسيرة أوكرانية على القرم

صدى البلد

  علنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي بواسطة 28 مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.


وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت - الليلة الماضية - 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوي، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدي للهجوم.


يأتي ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم لهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الاثنين؛ حيث أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان؛ أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، إضافة إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.


على صعيد متصل، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها في جرائم كييف الإرهابية بتسترها عليها في تخريب جسر القرم.


وأضاف أنطونوف، تعليقا على رد فعل (واشنطن) الرسمي على أعمال التخريب بجسر القرم، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن أوكرانيا تحدد لنفسها الطريقة التي تدير بها الأعمال القتالية، ليست الحالة الأولى لتبرير الهجمات الإرهابية ضد المواطنين والمواقع المدنية الروسية".


وتابع: "بنفس الطريقة، نأت الولايات المتحدة بنفسها عن أعمال التخريب التي نفذها الأوكرانيون في العام الماضي على جسر القرم، ولم يتم استخدام شريان النقل هذا في النقل العسكري منذ فترة طويلة. نحن نتحدث عن توجيه ضربة إلى هدف مدني حصرا".


وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت - في بيان لها - أن تصريحات (كييف) بعد الهجوم على جسر القرم، تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم.
 

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