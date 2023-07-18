الزراعة ×المحافظات| حملات مكبرة على أسواق اللحوم.. وتنفيذ قوافل بيطرية مجانية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٢ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١١ وحتى ١٧ يوليو الجاري.

وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية البيطرية، للوقوف على استعدادات حملة تحصين الماشية، كما تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بمدينة السلام بالاشتراك مع قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 طن 963 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما اعلنت ايضا، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 16 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.



فيما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات، كما تم عقد اجتماع مع اللجنة العلمية للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية، للوقوف على الحالة العامة للمحصول، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بالاشتراك مع كلية الزراعة بجامعة المنوفية، استهدفت المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات، كما تم ازالة (35) حالة تعد على الاراضي الزراعية، فضلا عن المرور على الزراعات الصيفية بمركز منوف.



وتفقد مسئولو مديرية الزراعة بالدقهلية زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية للاطمئنان على المحاصيل القائمة وزراعات المانجو، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الادارات التعاونية بالمراكز لمناقشة موقف صرف مستلزمات الانتاج، وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، كما عقدت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ اجتماع مع مديري الادارات الحقلية ورؤساء أقسام الوقاية استعدادا للحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 1900 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم ازالة عدد 4 حالات تعد علي الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، حملاتها للتصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، حيث تم ازالة عدد حالة تعدى فى المهد في زمام جمعية الزهراء الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح المرور على الزراعات بنطاق الادارة الزراعية بالحمام، وعقد لقاءات مع المزارعين، كما تم تنفيذ مدرسه حقلية، حيث تم تدريب (١٥) مزارعا على عمليات الخدمة المناسبة لمحصول الذرة الشامية، كما واصلت مديرية الطب البيطري، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور على القطاع الزراعي بالمحافظة، ومراجعة موقف المزارع السمكية، كما تم متابعة توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، والزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، وتوزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية، والمرور علي حقول برنامج تحميل محصول السمسم علي القطن، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية بنواحي المحافظة، والجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط متابعة الزراعات الصيفية، ومتابعة زراعات الخيار بالصوب الزراعية، كما استقبلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وتم عقد ورشة عمل لمناقشة سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، وتفقد عدد من المواقع والأنشطة الزراعية المختلفة بمحطة بحوث الصحراء، وعقد لقاءات مع المزارعين، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الاقصر، قافلة بيطرية علاجية بمدينة إسنا، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لتوعية المربين بأهمية تحصين الماشية، كما تم عقد اجتماع مع الأطباء البيطريين، استعدادا للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.