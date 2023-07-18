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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 1.017 مليار دولار.. الأمم المتحدة تعلن تقديم مساعدات هائلة للأردن

الأردن
الأردن

أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها، أن تمويل المنظمة لبرامج ومشاريع ومبادرات منفذة بـ الأردن عام 2022 بلغ 1.017 مليار دولار، بزيادة 11.5% عن عام 2021.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ تمويل الأمم المتحدة لبرامج ومشاريع ومبادرات التي تم العمل بها في الأردن العام الماضي 1.017 مليار دولار، وبزيادة 11.5%، مقارنة بتمويل العام السابق وقدره 914.1 مليون دولار.

ويقيم تمويل الأمم المتحدة في الأردن إلى 63.6 % مساعدات إنسانية و36.4% مساعدات إنمائية.

وأضاف التقرير، أن الأمم المتحدة نفذت في الـ 5 سنوات الماضية (2018-2022) برامج إنسانية وإنمائية بـ 4.6 مليار دولار في 3 مجالات رئيسة في الأردن: تعزيز المؤسسات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الفرص.

واوضح التقرير، أن الاستقرار الاقتصادي في الاردن تأثر سلبا بأمور عديدة منها جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، رحب الأردن بسخاء، باللاجئين على مر الأعوام، وسهل وصولهم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

ولفتت الأمم المتحدة في تقريرها، إلى أن مساعدات الأمم المتحدة ساهمت بشكل عام بمساعدة المستضعفين، الأردنيين واللاجئين على حد سواء، على أن يكونوا أكثر اكتفاء ذاتيا، عبر إدراج مكونات سبل العيش في البرامج الإنسانية، ونفذت مبادرات، ساهمت بالحد من عدم المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة الأردنية والأمم المتحدة بصدد الانتهاء من إطار التعاون الإنمائي المستدام الجديد المقترح للأعوام 2023-2027، والذي ركز على 4 أولويات وهم النمو الأخضر الشامل، والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الجيدة، الإدارة المستدامة والحصول على المياه والغذاء والطاقة وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز المؤسسات الحكومية والمساءلة والشفافية والمشاركة.

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