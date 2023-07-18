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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد السمان: مصر وحدها تستطيع تحقيق وقف إطلاق النار بالسودان| فيديو

الدكتور أحمد السمان
الدكتور أحمد السمان مساعد رئيس الوزراء الأسبق

قال الدكتور أحمد السمان مساعد رئيس الوزراء الأسبق ، إن وقف إطلاق النار في السودان له عدة شروط، مؤكداً أن مصر هي التي تستطيع تحقيق شروط وقف إطلاق النار بالـ السودان.

أحمد السمان: القوى الدولية الكبرى لها مصلحة في استمرار الحرب بـ السودان


وأضاف "أحمد السمان" خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وصول الأطراف لقناعة أن الحرب لن تؤدي للوصول إلى الأهداف، أحد أهم شروط وقف إطلاق النار في السودان


وأشار أحمد السمان مساعد رئيس الوزراء الأسبق إلى، أن القوى الدولية الكبرى لها مصلحة في استمرار الحرب بالسودان، لأن هذه الحرب تضعف السودان ، و يضعف السلطة القادمة التي تتولى أمور السودان.

 

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