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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن أعود لأوروبا.. رونالدو يحسم مستقبله بقرار نهائي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، الجدل بشأن إمكانية العودة إلى أوروبا في الموسم المقبل.


وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة الرياضية السعودية:" لن أعود إلى أوروبا مجددا، الباب مغلق تماما عمري 38 عاما الآن، ولدي تحد خاص أركز عليه".


وأضاف:" كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير من رونقها وجودتها، باستثناء الدوري الإنجليزي، فهو يتقدم على جميع الدوريات الأخرى″.


وعلق رونالدو على فكرة ضم أندية الدوري السعودي العديد من الصفقات العالمية خلال الصيف الحالي، إذا قال:" وصلت إلى النصر قبل 6 أشهر فقط، لم أكن مخطئا في قراري هذا، كنت أعي أن هذا سيحدث وسيتطور كل شيء، جربت ذلك عندما ذهبت إلى الدوري الإيطالي الذي كان ميتا قبل وصولي ثم جددت شبابه".


وتابع:" المكان لذي انضم إليه يولد اهتماما أكبر وكنت أعرف أنه سيكون على هذا النحو، متأكد من أن المزيد من النجوم سينضمون إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل".


وبسؤاله عن الدوري الأمريكي بعد انضمام ميسي لإنتر ميامي، أجاب:" أعتقد أن الدوري السعودي أفضل منه بكثير".

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