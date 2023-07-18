بعد قليل.. بدء جلسة محاكمة مرتضى منصور في قضيتي سب الخطيب

بعد قليل .. تعقد الدائرة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من مرتضي منصور، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكشف أن ذلك جاء خلال مداخلتين ببرنامجين تلفزيونيين، حيث وجه خلال المداخلتين عبارات يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.